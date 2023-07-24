تنسيق الجامعات 2023 أدبي.. متى تنطلق المرحلة الأولى؟

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 أدبي، متوقف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبالتالي يتم تحديد من قبل الوزارة بعد دراسة شرائح المجاميع والمجموع التكراري، ثم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وموعد انطلاقها رسميا لطلاب الثانوية.

تنسيق الجامعات 2023 أدبي

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّه يُتوقع أن يكون موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 أدبي، في غضون أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أنّ هناك استعدادات مكثفة بمختلف الجامعات المصرية لأعمال التنسيق.

تنسيق الكليات 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ الوزارة والمجلس لم يقررا حتى الآن الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات الخاصة، بسبب عدم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مضيفا لـ«الوطن»، أنّه فور الكشف عنها، سيتم إعلان الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الجامعات.

من ناحية أخرى، تواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.