تنسيق الجامعات 2023.. فتح باب التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية اليوم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على الدبلوم الفني نظام 3 سنوات، ونظام 5 سنوات، والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية، للقبول بكليات الهندسة، والتجارة، والزراعة، والحقوق، بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، اليوم الثلاثاء.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وافق المجلس الأعلى للجامعات، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وهي كالآتي:

- يبدأ العام الدراسي السبت 30 سبتمبر 2023.

- مدة الدراسة بالترم الأول 14 أسبوعا.

- ينتهي الترم الأول الخميس 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- تنتهى الخميس 25 يناير 2024.

- تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

- تنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

- تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024.

عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس عن عدد الطلاب الحاصلين على النهائية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- مادة اللغة العربية 4049 طالبا.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 6131 طالبا.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية 159703 طالبا.

- مادة الكيمياء 38715 طالبا.

- مادة الأحياء 17313 طالبا.

- مادة جيولوجيا وعلوم البيئة 16851 طالبا.

- مادة الفيزياء 13985 طالبا.

- مادة الرياضيات التطبيقية 4683 طالبا.

- مادة الجغرافيا 18956 طالبا.

- مادة علم النفس والاجتماع 14352 طالبا.

- مادة التاريخ 1801 طالبا.

- مادة الفلسفة والمنطق 26258 طالبا.

- مادة الرياضيات البحتة 1548 طالبا.