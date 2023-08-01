سيناتور أمريكي: بايدن كذب علنا بعدم تورطه في المعاملات التجارية لـ«هانتر»

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، جيمس كومر، عقب جلسة استماع شملت شاهدًا في تحقيق في فساد محتمل في أسرة جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي كذب علنًا بشأن جهله، وعدم تورطه في المعاملات التجارية لابنه هانتر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الاثنين، استمعت لجنة الرقابة بـ«مجلس النواب» في جلسة مغلقة إلى ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر بايدن. وقالت «لجنة الرقابة» إن هانتر بايدن اتصل هاتفيا بالرئيس الأمريكي، 12 مرة على الأقل مع شركائه الأجانب، بما فيا كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية «بوريزما».

وكان آرتشر، مثل هانتر، في قيادة شركة الغاز الأوكرانية «بوريزما»، وأدانته هيئة محلفين في 2018، بالمشاركة في مخطط احتيالي يتعلق ببيع سندات قبلية، وحكم عليه بالسجن لمدة عام، فيما لم يقض ديفون آرتشر هذه العقوبة بعد.

من جانبها، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن الرئيس جو بايدن لم يشارك أبدا في أعمال هانتر.

سناتور أمريكي: بايدن يتحدث إلى شركاء أعمال هانتر عن الطقس

بدوره، أوضح السناتور الأمريكي، دان جولدمان، بعد جلسة الاستماع، أن بايدن لم يتحدث إلى شركاء أعمال هانتر حول التجارة، ولكن عن المواضيع اليومية، والطقس، مضيفا أن الأمر بدا كما لو أن جو بايدن لم يكن يعرف في معظم الأوقات الأشخاص الذين كان يتحدث معهم.

آرتشر: هانتر تحدث مع الرئيس الأمريكي يوميا

وبعد جلسة استماع «لجنة الرقابة»، أشار جولدمان، إلى أن طُلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقط أن يقول «مرحبا»، مضيفا أن آرتشر، أخبر المشرعين أن هانتر تحدث مع جو بايدن يوميا، وفي السنوات الـ10 من الصداقة مع نجل الرئيس، ارتبط الشاهد نفسه بمحادثاتهم عبر مكبر الصوت حوالي 20 مرة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.