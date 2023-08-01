«موسكو سيتي» الروسية في مرمى هجمات المسيرات.. اعرف السبب

أعلنت السلطات الروسية، إحباط هجوم بطائرات دون طيار أوكرانية «درون»، على العاصمة «موسكو»، دون وقوع إصابات.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، الهجوم بـ3 «مسيرات» على «موسكو»، بـ الإرهابي، مشيرة إلى تدمير مسيرتين اثنتين في الجو، بوسائل الدفاع الجوي فوق مناطق: «أودينتسوفسك-ناروفومينسك» في مقاطعة موسكو، والثالثة نجحت أنظمة الحرب الإلكترونية في إخراجها عن السيطرة وتحطمت في منطقة المباني غير السكنية في «موسكو سيتي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي بداية يوليو الماضي، أسقطت روسيا 5 مسيرات أوكرانية في «موسكو»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة 3 مسيرات أوكرانية، لمهاجمة المدينة، أمس الأول الأحد.

وأمس الاثنين، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن قوات الدفاع الجوي، اعترضت مسيرات حاولت الهجوم على المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تحطم منطقة زجاجية مساحتها 150 مترًا مربعًا

وفي وقت سابق، أوضح عمدة العاصمة الروسية «موسكو» سيرجي سوبيانين، أن بعد هجوم المسيرات، تحطمت منطقة زجاجية مساحتها 150 مترًا مربعًا، فيما لم ترد معلومات عن الضحايا.

وعمدة موسكو، قال إن طائرة مسيرة ضربت مبنى تجاريا في العاصمة، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن المسيرة ضربت مبنى مرتفعا في وسط العاصمة. ومن جانبها، أشارت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إلى إغلاق «مطار فنوكوفو الدولي» مؤقتا.

في وقت سابق، قال سوبيانين، إن إحدى المسيرات، وصلت إلى برج في «موسكو سيتي»، متسببة في تلف واجهة المبنى في الطابق 21.

و«موسكو سيتي»، عبارة عن منطقة تجارية غرب موسكو، يمثل الأعمال المزدهرة في العاصمة الروسية، ويضم ليس فقط مكاتب، بل يشمل مطاعم ودور السينما ومنصات المشاهدة والمتاحف. ويضم «موسكو سيتي» 6 ناطحات سحاب مع أقصى ارتفاع 300 متر أو أكثر، كما تشمل «موسكو سيتي»، 8 من أعلى 10 مبانٍ في روسيا

إنشاء «موسكو سيتي» على يد المهندس المعماري السوفيتي بوريس تخور

و«موسكو سيتي»، أنشأها المهندس المعماري السوفيتي بوريس تخور لأول مرة في عام 1991، مقترحا بناء مركز أعمال في العاصمة الروسية بناطحات سحاب براقة تنافسالموجودة في نيويورك ولندن، لتعكس الحياة الجديدة والطموحات المتزايدة لروسيا ما بعد «الاتحاد السوفيتي».