رئيس تحرير «نبض السودان»: المنظمات الدولية تؤيد نتائج قمة الجوار بالقاهرة

أكد عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة «نبض السودان»، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة من خلال الدعوة لقمة دول جوار السودان، وقال في هذا الصدد: «نشيد بجهود مصر، وما قامت به من جهود كبيرة تجاه الأزمة السودانية المعقدة»، وأضاف أن «الاجتماع حقق إنجازات كبيرة، وتجاوز تأثيره المبادرات السابقة».

حل الأزمة السودانية

وأوضح «السنوسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، مساء اليوم السبت، أن منبر القاهرة لحل الأزمة السودانية لقى تأييداً من مختلف المنظمات الدولية، إضافة إلى تأييد شعبي كبير من الشعب السوداني، وأيضاً من الأطراف المتحاربة في السودان، معتبراً أنه «من هذا المنبر، خرجت مفردات تتواءم مع طموحات الشعب السوداني».

الشؤون الداخلية للسودان

وأشار رئيس تحرير «نبض السودان» إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرف كيفية حل الأزمة السودانية، ووضع كلمات مفتاحية قد تقودنا إلى حلول للأزمة، أهمها الوقف الفوري للقتال للعسكري في السودان، حيث دعا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، وحمايتها من الانهيار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، بالإضافة إلى حماية مكتسبات السودان.