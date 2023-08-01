مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن: قضية فساد نجل بايدن لم تثبت عليه حتى الآن

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، تفاصيل القضايا التي يٌحاكم فيها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتًا إلى أنهما قضيتي تهرب ضريبي وحيازة سلاح، وبدأت وقائع محاكمته، مشيرًا إلى أنهم وصلوا لتسوية بأنه يمكن ملاحقته في قضايا أخرى.

قضية الصفقات التجارية لم تثبت على هانتر بايدن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القضية التي لم تثبت على هانتر بايدن، التي تحقق فيها لجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي، ويحقق فيها الجمهوريين، هي الصفقات التجارية التي تشوبها شبهة الفساد.

وأشار إلى أن التحقيق لا ينصب على هانتر بايدن، لكن لمحاولة إثبات أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان ضالعًا في هذه الصفقات، واستخدم نفوذه وتأثيره، حينما كان نائبًا للرئيس، لمحاولة تسهيل هذه الصفقات، خاصة موضوع شركة الغاز والطاقة الأوكرانية، التي كان هانتر بايدن، أحد أعضاء مجلس إدارتها، وسط مزاعم بأن بايدن حينما كان نائبًا للرئيس، ضغط على السلطات الأوكرانية، لفصل المدعي العام وإبعاده، لأنه كان يفتح تحقيق لفساد الشركة في تعاملاتها مع هانتر بايدن.