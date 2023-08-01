سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي، اليوم، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية بمختلف البنوك المصرية، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 8.18 جنيه للشراء.