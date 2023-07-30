أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك المختلفة ليسجل سعر الريال السعودي الأعلى شراء 8.24 جنيه والأقل بيعا 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أوضح الموقع أن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30-7-2023 في البنوك يبلغ 8.22 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الريال السعودي اليوم الأحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل إلى 8.25 جنيه بيعا أما سعر الشراء يسجل 8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وأعلن البنك التجاري الدولي «CIB» سعر الريال السعودي اليوم والذي يبلغ يسجل 8.19 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع والشراء يسجل 8.21 جنيه.