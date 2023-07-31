استقرار سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام التعاملات اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودي حالة الاستقرار أمام الجنيه، في كافة البنوك المصرية، منذ بداية التعاملات الصباحية وحتي ختام تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري، وذلك وفقاً للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، أما البيع بسعر 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما بلغ سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم، داخل بنك مصر، 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر صرف الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم داخل البنك التجاري الدولي، فقد سجل الشراء 8.19 جنيه، والبيع وصل إلى 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وأعلن ميد بنك عن سعر الريال السعودي في ختام التعاملات، والذي سجل 7.98 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.