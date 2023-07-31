أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 31-7-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 31-7- 2023، استقرارا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، في البنك المركزي.

وتسعترض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.8.22 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديث لموقع بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.22 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.18 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.