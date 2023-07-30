استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتب:
سعيد رمضان
09:57 م | الأحد 30 يوليو 2023
أسعار الريال السعودى
سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 30-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، ببنك مصر.
وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.