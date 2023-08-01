بعد تعيينه عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية.. 5 معلومات عن أيمن الشيوي

عبر الفنان أيمن الشيوي عن سعادته بقرار الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بتعيينه عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم، خلفا للدكتور مدحت الكاشف العميد السابق للمعهد.

محطات في حياة الفنان أيمن الشيوي

خاض الفنان أيمن الشيوي مشوارا فنيا طويلا، ومن أبرز أعماله فيلم «همام في أمستردام» مع محمد هنيدي كتجربة تمثيلية اشتهر من خلالها.

عمل أيمن الشيوي مخرجا بالقناة الثانية والبرامج الثقافية بالتليفزيون المصري، ثم بقطاع الإنتاج الدرامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون و أيضًا عمل مصورا ومخرجا للأفلام التسجيلية بالهيئة العامة للاستعلامات.

عمل أيمن الشيوى عميدًا لكلية العلوم السينمائية والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة 2012.

وتولى الدكتور أيمن الشيوي حاليا أيضا منصب مدير المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك منذ شهر مارس الماضي.

وقال أيمن الشيوي في تصريحات لـ«الوطن» إنه يحضر لخطة جديدة وأفكار جديدة لتطوير المعهد العالي للفنون المسرحية.