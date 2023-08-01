فنانون وكتاب ونواب يشيدون بقرار التبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»: «المتحدة» رائدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، إيمانا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

وحرص عدد من نجوم الفن والغناء والإعلام والشخصيات العامة ونواب مجلسي الشيوخ والنواب، على الإأشادة بهذا القرار، الذي يعكس الروح الوطنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز الإشادات بقرار الشركة المتحدة نرصدها كما يلي:

الطاهري: حياة كريمة مشروع القرن

أشاد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معتبرًا أن البعد الآخر من مبادرة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة، مشروع القرن بالنسبة لمصر بأكملها، وبالتالي سياق متكامل وفكر متصل ودور مجتمعي، وهذه ليست المرة الأولى للمتحدة في الدور المجتمعي.

نقيب الموسيقيين يشيد بالقرار ويعلن تضامنه مع حفلات المتحدة

أشاد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعلانها التبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة»، في بيان رسمي جاء فيه «نقابة المهن الموسيقية تقدر وتثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعلن عن تضامنها الكامل لدعم حفلات لصالح مبادرة حياة كريمة».

نبيلة عبيد: شيء متوقع من المتحدة كعادتها

وأشادت الفنانة القديرة نبيلة عبيد بالقرار وذكرت في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إن ما فعلته المتحدة من تبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، «تشكر عليه جدا، وهذا شيء متوقع من المتحدة كعادتها، وأتمنى أي شخص أو جهة الاقتداء بالمتحدة، ويتم التبرع لحياة كريمة لأن هذه المبادرة تخدم ناس كثيرة جدا.. ألف شكر للمتحدة».

لوسي: كلنا يد واحدة ومع بعض

أشادت الفنانة القديرة لوسي بالقرار ووصفت في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، الخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة بأنها جيدة جدا، «لأن كلنا يد واحدة ومع بعض، والفن عمره ما انفصل عن الشعب، سواء كوميدي أو دراما أو سيرة ذاتية، فكله لمصلحة الشعب، وأعتقد أن أمر جيد أنه يصب المليان على الفاضي، مثلما يتم التبرع للمستشفيات والمؤسسات الخيرية»، لا بد أن نقف بجوار بعض.

عضو الحوار الوطني يشيد بقرار المتحدة

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة مؤكدًا المسؤولية الكبيرة التي تشعر بها الشركة المتحدة تجاه المجتمع والفئات الأكثر احتياجا، وهي الفئات التي يرعاها المشروع القومي حياة كريمة، ما يُرسخ قيمة هذا المشروع وينمي العمل المجتمعي بين كل المؤسسات المختلفة.

وأوضح الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قامت به الشركة المتحدة هو رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات في المشاركة الإيجابية الفعالة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حياة كريمة، والتي تساهم بدورها في بناء الدولة المصرية، معتبرًا أن هذا القرار رسالة واضحة لنشر ثقافة المشاركة والمساهمة والدعم في بناء المجتمع.

نادية مصطفى: فخورة وسعيدة جدا بهذه المبادرة

كما أشادت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مضيفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مبادرة حياة كريمة هدفها كريم وكلنا جنود كل واحد في مكانه لخدمة مصر، فخورة وسعيدة جدا بهذه المبادرة، وأنا تحت أمر المتحدة وأمر مصر».

برلمانية: المتحدة تقدم دور إعلامي تنموي لبناء الجمهورية الجديدة

وأشادت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التي تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، مشددة على الدور الإعلامي التنموي الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائما، لاستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة.

أمير كرارة: تثمين لمبادرة حياة كريمة

وعبر الفنان أمير كرارة عن سعادته البالغة بسبب قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص صافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر المتحدة على هذا القرار العظيم، خاصة وأنه بمثابة تثمين لمبادرة «حياة كريمة» التي تلعب دوراً كبيراً في التخفيف عن المواطنين في الريف والحضر.

برلمانية: المتحدة لها دور هام في بناء الوعي

وأشادت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة معتبرة أن هذا هو الطبيعي من الشركة الرائدة في مجالها.

وأكدت سلامة في تصريحات لـ «الوطن» أن المتحدة أصبح لها دور هام في بناء الوعي، مشيرة أن الشركة المتحدة تشعر بمسئوليتها تجاه المجتمع المصري، فتبني الوعي بمسلسلاتها وأعمالها الفنية من جهة، وتقوم بدورها في ابراز المشروعات القومية وانجازات الجمهورية الجديدة وتجذب الأنظار لمدينة رائعة مثل العلمين الجديدة، وتضرب المثل في العطاء والمسئولية الاجتماعية وتتبرع بعوائد مهرجان عليه اقبال ضخم لمبادرة مهمة مثل حياة كريمة.

يذكر أن مهرجان العلمين، سيشهد 3 حفلات غنائية خلال الأسبوع الجاري، وهي حفل محمد منير وحميد الشاعري، وحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وحفل إليسا وتامر عاشور.