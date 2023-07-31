لقاء سويدان: تبرع المتحدة بعائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة» قرار محترم

أشاد عدد من الفنانين بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، ومن بينهم الفنانة لقاء سويدان التي أثنت على القرار.

لقاء سويدان تدعم قرار المتحدة

وقالت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: « قرار محترم وهائل ودعم لاحتياجات الناس في ظل الغلاء العالمي».

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت انطلاق مهرجان العلمين لتنشيط السياحة، وهو أضخم مهرجان في الوطن العربي يضم عددا من الأنشطة الفنية والترفيهية.