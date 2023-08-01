شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، وأبرزها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الثلاثاء في مختلف البنوك المصرية، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري: 33.94 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.94 للبيع، و33.76 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري: 39.61 للبيع، و39.40 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر: 39.61 للبيع، و39.40 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري: 100.43 للبيع، و99.50 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر: 100.74 للبيع، و100.14 للشراء.