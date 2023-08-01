أعلنت البنوك العاملة في مصر، استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-8-2023، حيث لم تتغير الأسعار منذ منتصف شهر يوليو الماضي، ليسجل في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما يبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك 30.83 جنيها للشراء و30.96 جنيها للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيها بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.95 جنيها.

سعر الدولار في ميد بنك

وعن سعر الدولار في ميد بنك يسجل 30.88 جنيها شراءً و30.95 جنيها بيعا.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك التنمية الصناعية يبلغ 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.