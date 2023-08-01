أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في البنوك، الذي يسجل هدوءًا ملحوظًا، إذ يبلغ متوسط سعر اليورو 34.02 جنيه للشراء وسعر البيع 34.16 جنيه داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء نحو 33.77 جنيه للشراء و33.94 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ويبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 33.88 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل 34.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

واستقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر عند 33.77 جنيه للشراء، و33.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي يبلغ 34.13 جنيه للبيع والشراء 34.01 جنيه.

سعر اليورو في ميد بنك

ويسجل سعر اليورو اليوم في ميد بنك 33.95 جنيه للشراء أما سعار البيع يسجل 34.33 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما يسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 33.76 جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع.