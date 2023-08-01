تعرف على توقعات تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة

يتطلع طلاب الأزهر إلى معرفة توقعات تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية منذ أيام، واعتمادها في مؤتمر صحفي.

وعلى الرغم من أن تنسيق الأزهر لم يجر الإعلان عنه حتى الآن، إلا أن الطلاب يلجأون إلى النظر لتنسيق العام الماضي 2022، ومقارنة درجات المواد الدراسية بمثيلاتها من العام الحالي، للوصول إلى مؤشرات بشأن تنسيق العام الحالي 2023.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة

ومع اقتراب درجات المواد الدراسية بين العامين الماضي والحالي، تتجه التوقعات إلى أن تزيد أو تقل الحدود الدنيا للكليات ما بين 1 إلى 2% مقارنة بعام 2022، بما فيها توقعات تنسيق كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومن المتوقع بحسب المؤشرات المقارمة بين العامين الماضي والحالي، أن يكون تنسيق الأزهر في كلية هندسة بنين وبنات القاهرة في مدينة نصر نحو 90.92%، إذ يبدأ الطلاب الراغبين في الالتحاق بها تجهيز الأوراق المطلوبة، حتى معرفة موعد التنسيق الرسمي.