حسب العام الماضي.. توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بنين بالقاهرة

يتطلع طلاب الأزهر، إلى معرفة توقعات تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، واعتمادها في مؤتمر صحفي منذ أيام، إذ يرغب الكثير من طلاب الأزهر، الالتحاق بكلية أحلامهم، لكن ينتظرون معرفة التنسيق الخاص بها.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، إلا أن الطلاب يلجأون إلى الاستعانة بتنسيق العام الماضي 2022، ومقارنة الدرجات الماضية بالعام الحالي، بهدف الوصول إلى مؤشر إلى تنسيق العام الحالي 2023، خاصة أن نسب الدرجات متقاربة، وهو ما يعطي توقعات بأن تقل أو ترتفع الحدود الدنيا للكليات، بين 1 إلى 2% مقارنة بالعام الماضي.

عنوان كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

بحسب التوقعات والمؤشرات المبينة على مقارنة الدرجات بين العام الماضي 2022، الحالي 2023، يتوقع أن يكون تنسيق كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين نحو 93.38%، فيما ينتظر طلاب الأزهر الإعلان الرسمي للالتحاق بكلية أحلامهم، والتقديم لكلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين في جامعة الأزهر بمدينة نصر.