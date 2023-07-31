تعد كلية الاقتصاد المنزلي- فرع البنات بجامعة الأزهر الشريف في طنطا، من أهم وأكثر الكليات التي تسعى إليها طالبات الثانوية الأزهرية لعام 2023، حيث أنشأت الكلية عام 1992 بقرار من مجلس الوزراء رقم 2105، ولذلك يرغب كثيرون في معرفة توقعات تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات.

توقعات تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات

وحول توقعات تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات، فإن الكلية تقع في قرية نواج التي تبعد عن مجمع كليات الأزهر في منطقة سبرباي بنحو 10 كيلومترات وبدأت الدراسة به في العام الجامعي 1994-1995.

تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات

وعن تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات، فإن جامعة الأزهر أعلنت العام الماضي 2022 بأن تنسيق الكلية يبدأ من 502 درجة، ويتوقع كثيرون بأن لا يختلف تنسيق الالتحاق بالكلية عن العام الماضي.

كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا (بنات)

وبخصوص كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا بنات، فإنها تضم 7 أقسام داخل الكلية وهما:

أقسام كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا

1- قسم التغذية وعلوم الأطعمة

2- قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة

3- قسم الملابس والنسيج

4- قسم الشعبة التربوية

5- قسم تكنولوجيا الأغذية

6- قسم العلوم البيولوجية والبيئية

7- قسم تنمية الأسرة الريفية.