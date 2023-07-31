تعد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف من أعرق وأهم كليات الترجمة في مصر؛ نظرا لمساهمتها في تعليم الكثير من الطلاب والطالبات للغات الأجنبية وتأهيلهم لنقل تعاليم الدين الإسلامي لغير الناطقين باللغة العربية، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة توقعات تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين.

توقعات تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وعن توقعات تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، فإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات تنسيق كلية اللغات والترجمة بأقسامها كالتالي:

كلية لغات وترجمة بنين شعبة دراسات إسلامية لغة ألمانية 91%.

كلية لغات وترجمة بنين شعبة دراسات إسلامية لغة فرنسية 89.5%.

كلية لغات وترجمة بنين شعبة دراسات إسلامية إنجليزي 89%.

تنسيق كلية لغات وترجمة بنين دراسات إسلامية باللغة الأردية 96%.

كلية لغات وترجمة شعبة ترجمة فورية 81%.

أقسام كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر

واستكمالا لـ توقعات تنسيق كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، نستعرض أقسام كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للأزهر الشريف:

اللغة الإنجليزية وآدابها.

اللغة الفرنسية وآدابها.

اللغة الألمانية وآدابها.

اللغة الإسبانية وآدابها.

اللغة العبرية وآدابها.

اللغة الفارسية وآدابها.

اللغة التركية وآدابها.

اللغات الإفريقية وآدابها.

اللغة الأردية وآدابها.

اللغة الصينية وآدابها.

اليونانية والإيطالية وآدابها.

الإسلامية باللغات الأجنبية.