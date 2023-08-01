وزير التموين يقرر نقل مقر الهيئة العامة للسلع إلى العاصمة الإدارية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم 1 أغسطس 2023، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 103 لسنة 2023، والخاص بنقل مقر الهيئة العامة للسلع التموينية الكائن بـ 99 شارع القصر العيني بمحافظة القاهرة إلى مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية الدور الثالث بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الهيئة العامة للسلع التموينية

وصدَر قرار وزير التموين بتاريخ 15 يوليو 2023 بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وجاء في نص القرار، أنَّه لصالح العمل ومقتضياته؛ فقد تقرر:

وزارة التموين

- نقل مقر الهيئة العامة للسلع التموينية الكائن بـ 99 شارع القصر العيني إلى مقر الهيئة العامة لـ السلع التموينية بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- على الجهات والإدارات المختصة والمتعاملين مع الهيئة العامة للسلع التموينية داخل مصر أو خارجها تنفيذ هذا القرار.

- نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.