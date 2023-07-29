«التموين»: استمرار ضخ اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات والمنافذ

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عروض أسعار اللحوم المخفضة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، والتي بدأتها قبل عيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات

وتأتي أسعار اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية حاليا، بتخفيض نحو 30% عن محلات الجزارة، كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

في سياق متصل، بدأت شركات اللحوم بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ضح العديد من أنوع اللحوم المصنعة لفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، ويأتي منها:

- طبق مغلف كباب حلة وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

- طبق معلف لحمة مفرومة وزن نصف كيلو بسعر 85 جنيها.

وبدأت وزارة التموين قبل عيد الأضحى وحتى الأن في ضخ اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، إذ تستورد وزارة التموين اللحوم من 6 دول، وهي: «السودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا، والبرازيل، والهند».