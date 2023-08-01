توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

لا يزال الحديث عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية، حديث الساعة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان الأزهر نسبة النجاح بها مساء الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقد بمقر المشيخة.

وأعلن الدكتور محمد الضوي، وكيل الأزهر، نسبة نجاح نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي جاءت 52.32%، وتساءل البعض من طلاب الثانوية الأزهرية عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، بهدف تقييم درجاتهم بدرجات التنسيق الخاصة بالكلية.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وبخصوص تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، فمن المتوقع أن تكون مقاربة لتنسيق العام الماضي، الذي جاء الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة العلمية «انتظام»، عند 345.00 درجة، و335.0 درجة بنظام «انتساب».

وحول تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين المتعلق بالشعبة الأدبية، فقد جاء الحد الأدنى للقبول بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين) للشعبة الأدبية، بنظام الانتظام عند 348.00 درجة، وعند 335.00 «انتساب».

عنوان كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)

وتقع كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، في منطقة الدراسة التابعة لقسم الجمالية، التابع للدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.