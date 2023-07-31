توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة أسيوط بنين

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل جامعة الأزهر، نتائج الثانوية الأزهرية، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي 27 يوليو، وينتظر الطلاب والطالبات بدء مرحلة التنسيق، لتقديم على الكليات التي يرغبون بها وفقا للمجاميع التي حصدوها في الثانوية العامة، وينتظر طلاب الأزهر بمحافظة أسيوط توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر أسيوط بنين، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بنين

ووصلت نسب نجاح الثانوية الأزهرية هذا العام إلى 46.63% للشعبة الأدبية و59.34% للعلمية، وتشير نسب النجاح مقارنة بالعام إلى الماضي إلى زيادة متوقعة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بنسبة 1%، ومن المقرر أن تعلن الجامعة تنسيق هذا العام وبناء عليه يستطيع كل طالب معرفة الجامعة التي سوف يلتحق بها.

وفي توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر أسيوط بنين من المتوقع إيما أن يزيد التنسيق عن العام بمعدل 1% أو يبقى كما كان عليه العام الماضي، وتضم جامعة أسيوط عدد من الكليات للبنين منها: كلية العلوم، كلية الطب.

عنوان جامعة الأزهر أسيوط بنين

وخلال الحديث عن توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر أسيوط بنين ، فإن جامعة الأزهر فرع أسيوط تقع في الوجه القبلي بمدينة أسيوط، أمام مدينة أسماء الله الحسني بحي شرق أسيوط، وهو واحد من أشهر الميادين الحيوية بمحافظة أسيوط، بالقرب من مجمع سيارات أجرة موقف الأزهر بمدينة أسيوط.