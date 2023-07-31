توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة قنا بنين

تنتشر فروع جامعة الأزهر في كافة محافظات الجمهورية، وذلك حتى تغطى وجود طلاب الأزهر الشريف في كل الأماكن، وأعلنت جامعة الأزهر في مؤتمر صحفي لها ، الخميس الماضي، بحضور وكيل الجامعة محمد الضويني، عن كل نتائج طلاب الثانوية الأزهرية ونسب النجاح في كل من الشعبة الأدبية والعلمية، وأوائل الأقسام والمحافظات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر قنا بنين

وتشير توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر قنا بنين إلى زيادة بنسبة 1% أو كما كانت العام الماضي، وذلك بناء على نسب العام الماضي ومؤشرات النجاح لهذا العام، وتضم جامعة الأزهر قنا بنين العديد من الكليات منها: كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، كلية الهندسة.

ومن المقرر أنَّ تعلن جامعة الأزهر خلال الأيام المقبلة عن النسب الحقيقية لتنسيق كليات الأزهر.

عنوان جامعة الأزهر قنا بنين

وخلال الحديث عن توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر قنا بنين يجب الإشارة إلى عنوان جامعة الأزهر قنا وهي تقع في شرق مدينة قنا بجوار جامعة جنوب الوادي، ومعهد الفني التجاري ومعهد خدمة اجتماعية.