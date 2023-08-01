رئيس جامعة الإسكندرية: ندرس إنشاء أفرع دولية جديدة في برج العرب

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية برئاسة الدكتور توماس ارشيبالد المدير التنفيذي لمركز التعليم والتطوير والبحث الدولي لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي البحثي بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية استمرار التعاون مع جامعة فرجينياتك فى مجالات التعليم والبحث العلمي، لافتا إلى توجه جامعة الإسكندرية الدولية لإنشاء أفرع دولية في برج العرب بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار إلى إمكانية التكامل بين مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ونظيره بجامعة فرجينياتك فى مجال تقنية الأغشية لمعالجة المياه membrane technology والتعاون فى المشروعات المتعلقة بالإستدامة والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنيه علي المعرفة بين المجتمع الأكاديمي والصناعة لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة.

، وأعرب الدكتور أرشيبالد عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وحرصه على تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية و الدكتور سامح شحاتة والدكتورة بشرى سالم مسئولي مكتب العلاقات الدولية والدكتورة غادة الخياط رئيس مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بمقر الجامعة بالشاطبي.