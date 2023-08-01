أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم استقراراً في الأسعار بمختلف محلات الصاغة، ومن ضمنهم عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في مصر، حسب آخر تحديث لأسعار الذهب في بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2469 جنيهاً للشراء، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة ويدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2160 جنيهاً للشراء، والعيار الأكثر انتشاراً وشيوعاً بين المواطنين داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 1851 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2263 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1440 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أيضاً سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17280 جنيهاً للشراء، إذ أنَّه يزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مختلف المحلات على مستوى الجمهورية حسب ما يتم إضافته من سعر المصنعية والضريبة على المشغولات الذهبية والسبائك.