الذهب يواجه ضغوط في البورصة العالمية وترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا خلال آخر جلسات تداول شهر يوليو، وبالرغم من ذلك قد يغلق على ارتفاع، ويستمر هذا التذبذب والذي قد يحسم اتجاهه خلال هذا الأسبوع بدعم من بيانات التوظيف عن الاقتصاد الأمريكي.

انخفاض أسعار الذهب الفورية

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، عند المستوى 1955 دولارا للأونصة، وذلك بعد الأسبوع الماضي الذي شهد تذبذبا كبير في أسعار الذهب لتظل التداولات داخل نطاقات محددة.

وقال التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، إن نطاق الأسعار بين 1940 – 1980 دولارا للأونصة هو ما يحدد حركة الذهب خلال هذه الفترة، وأن تداولات الذهب داخل هذا النطاق تعكس عدم وضوح اتجاه محدد في السوق، ولكن قد يحسم الذهب أمره هذا الأسبوع.

رفع أسعار الفائدة

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى معدل لها منذ 22 عاما عند 5.50%، وترك البنك الباب مفتوحا أمام رفع جديد للفائدة في اجتماعاته المقبلة ولكن الأمر يتوقف على البيانات الاقتصادية.

وتسبب هذا في ضعف كبير لأسعار الذهب خاصة بعد البيانات التي أظهرت استقرار النمو في الاقتصاد الأمريكي وتزايد احتمالية الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي وتجنب الركود، وهو ما يعد أخبار سلبية للذهب الذي ينتعش في أوقات التباطؤ والركود الاقتصادي كونه الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات التضخم عن الولايات المتحدة تراجعا في شهر يونيو وفقا للمؤشر المفضل لقياس التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يدل على أن التضخم يستجيب بشكل واضح لسياسة البنك الفيدرالي ويشهد تراجع ملحوظ قد لا يتطلب معه المزيد من رفع أسعار الفائدة.

بيانات التضخم

وأعادت بيانات التضخم الهدوء إلى أسعار الذهب وأنهت سريعا التراجع الذي أصابه عقب اجتماع الفيدرالي ليستمر الذهب في مرحلة التذبذب الحالية.

الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي في المقابل خلال تداولات اليوم الإثنين بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، في ظل تداول العائد على السندات الحكومية الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين ما يدعم الدولار مقابل العملات الأخرى.

بيانات سوق العمل والوظائف الأمريكية

وتنتظر الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور العديد من البيانات المتعلقة بأوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يصدر يوم الجمعة المقبل تقرير الوظائف الحكومي عن أعداد الوظائف في القطاع غير الزراعي، أداء قطاع العمالة في الولايات المتحدة حيث يعد مقياس مهم لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ومعدلات الأجور وهي العوامل الأساسية المكونة للتضخم الأمريكي، وبالتالي ضعف قطاع العمالة يدل على تراجع معدلات التضخم وبالتالي عدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وهي الأخبار الإيجابية للذهب.

أما استمرار انتعاش قطاع العمالة وارتفاع أعداد الوظائف الجديدة بأعلى من المتوقع يزيد من الضغط على معدلات التضخم وبالتالي ستبقى توقعات رفع الفائدة مجدداً متواجدة في الأسواق وسيكون تأثيرها سلبيا على أسعار الذهب، وفق جولد بيليون.

اتجاه الذهب

ويبحث الذهب عن اتجاه في السوق ويمكننا القول إن تقرير الوظائف الأمريكي سيعطيه هذا الاتجاه على المدى القصير على الأقل، ولكن صدور أي بيانات اقتصادية متعلقة بشكل مباشر بالنمو أو التضخم سيكون لها تأثير على تحركات الأسواق، خاصة أن البنك الفيدرالي أشار إلى أهمية البيانات في اتخاذ قرار السياسة النقدية.

أسعار الذهب في مصر

وتستمر أسعار الذهب المحلي في التداول ضمن نطاق ضيق في ظل استقرار العوامل المؤثرة على تسعير الذهب في السوق، بالإضافة إلى هدوء التحركات في السوق العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وفق جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2150 جنيها للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه للجرام.

وتأثر الذهب المحلي باستقرار العوامل التي تؤثر في تسعيره، فمنذ أكثر من شهر نشهد استقرارا في سعر صرف الدولار، أما عن الطلب على الذهب المحلي فنجد أنه مستقر عند مستويات متدنية وذلك يرجع إلى ضعف السيولة النقدية في الأسواق بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، بالإضافة إلى مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي عملت على دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب منذ بداية تطبيقها.

التقلبات في السعر العالمي

وتجاهلت أسعار الذهب المحلي تقلبات السعر العالمي وفضلت الاستقرار وبشكل عام فإن التوقعات بالنسبة للذهب تميل إلى الاستقرار خلال الفترة الحالية مع ثبات العوامل المؤثرة في تسعير الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ويستمر الذهب الفوري في التداول فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة، وهو ما يعطيه زخما كافيا للعودة للارتفاع، وتبقى منطقة المقاومة الرئيسية أمام الذهب عند 1975 – 1985 دولار للأونصة، والاختراق الناجح لهذه المنطقة يفتح الباب أمام المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وفي حالة انخفاض الذهب متأثراً ببيانات تقرير الوظائف إذا جاء في عكس مصلحة الذهب، سيواجه منطقة الدعم المهمة عند 1940 – 1930 دولارا للأونصة والتي يجتمع فيها المتوسط المتحرك لـ100 يوم ومستوى التصحيح 50% للموجة الصاعدة الرئيسية بالإضافة إلى خط الاتجاه الصاعد للموجة الصاعدة التي بدأت نهاية شهر أكتوبر 2022، وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتحرك في نطاقات ضيقة بين 2150 – 2175 جنيها للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيها للجرام والتي قد يراها البعض مناسبة للشراء.