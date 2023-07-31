أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. استقرار عيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، استقرار الأسعار في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث لم تشهد أسعار الذهب منذ بداية تعاملات الصباح أي تغيير، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، في حين تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2160 جنيها للشراء.

- فيما يسجل جرام الذهب عيار 24 في ختام تعاملات اليوم 2469 جنيها.

أسعار الذهب

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 1851 جنيها.

سعر جنيه الذهب والأونصة

- ويبلغ سعر جنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم 17280 جنيها.

- وتسجل الأونصة في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 76773 جنيها.