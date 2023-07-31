تعرف على أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الاثنين

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، استقراراً ملحوظاً داخل محلات الصاغة، استمراراً لحالة الاستقرار المستمرة منذ تعاملات الصباح، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، 2157 جنيهاً، بدون مصنيعة أو ضريبة، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما أوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في منتصف تعاملات اليوم، سجل 2465 جنيهاً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1849 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تدولاً في محلات الصاغة 2157 جنيهاً، وسجل عيار 22 في محلات الصاغة الآن 2260 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة.

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات اليوم، بلغ 1438 جنيهاً للشراء، أما عيار 12 في سجل في محلات الصاغة، 1233 جنيهاً للشراء.

سعر جنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب والسبائك الذهبية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، فقد واصلت حالة الاستقرار منذ تعاملات الصباح، ليبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17256 جنيهاً، وسجلت السبيكة الذهبية سعر 76666 جنيهاً.