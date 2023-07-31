أسعار الذهب الآن في مصر.. جرام عيار 21 بكم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار، خلال تعاملات اليوم الاثنين 31-7-2023، لتسجل تراجعا بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2150 جنيها مقارنة بـ2165 جنيها الخميس الماضي بدون مصنعية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وكشفت بيان شعبة الذهب، أن سعر جرام الذھب عیار 24 سجل 2457 جنيها للشراء، و2450 جنيها للبيع.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2150 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، وهو الأكثر استخدما فى المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1843 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر الجنیھ الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالى 17200 جنيه للشراء اليوم الاثنين، وهو نفس سعر البيع 17200 جنيه.