ينتظر آلاف طلاب الثانوية الأزهرية انطلاق تنسيق الكليات الأزهرية، وذلك بعدما ظهرت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ومن بين الكليات التي ينتظرها الطلاب توقعات تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، وهي واحدة من أهم الكليات التي يدرس فيها الطلاب في جامعة الأزهر أصول الشريعة الإسلامية.

تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

أما عن توقعات تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، فأغلبها يشير إلى أنها ستكون مقاربة لتنسيق العام الماضي، بحيث تزيد أو تقل بنسبة 1% على أقصى تقدير.

وبخصوص توقعات تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» فقد جائت في العام الماضي على النحو التالي:

- تخصص عام لطلاب القسم العلمي: 355 درجة للانتظام.

- طلاب الشعبة الأدبية: 315 درجة

- طلاب الشعبة الإسلامية: 441 درجة.

عنوان كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)

أما عن عنوان كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة (بنين)، والتي يذهب إليها الطلاب يعد ظهور نتيجة التنسيق لتقديم الأوراق اللازمة، فهي تقع في شرق القاهرة، تحديدا في مدينة نصر، شارع النصر، بعد نادي السكة الحديد، داخل حرم جامعة الأزهر بنين بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أعلن عن نسب النجاح في الثانوية الأزهرية لعام 2023، والتي كانت جاءت على النحو التالي:

- طلاب الأدبي: 46%

- طلاب العلمي: 59.34%

- وكانت نسبة النجاح العامة: 52.88%