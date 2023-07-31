تعرف على توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بجامعة دمياط

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية، توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بدمياط، وذلك بعد إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، نتائج الامتحانات في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، الذي كشف فيه نسب النجاح في الشعبتين العلمي والأدبي، وصلت إلى 46.63% للشعبة الأدبية و59.34% للعلمية.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بنين

وتشير مؤشرات النجاح هذا العام بالمقارنة مع نسب نجاح العام الماضي، إلى زيادة نسبة النجاح بمعدل 1%، وفقا لتوقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بدمياط، بناء على تنسسق العام الماضي، وتضم الجامعة كلية الطب، والمتوقع أن يكون تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالجامعة 95.38%، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، في المؤتمر الصحفي.

بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 قريبا

وأوضحت جامعة الأزهر عبر موقعها الرسمي، بشأن توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، أنه سوف يتم إعلان بدء مرحلة التنسيق للثانوية الأزهرية في أقرب وقت، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأشارت إلى أنّ مدة الدراسة في كلية الطب بجامعة دمياط 5 سنوات، بالإضافة إلى سنتين تدريب إجباري، وعنوان جامعة الأزهر دمياط بنين، يقع في مدينة مدياط الجديدة الحي الثاني بدمياط.