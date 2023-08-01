توقعات تنسيق كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»

ظهرت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشكل رسمي قبل عدة أيام، وصرح الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام بالجامعة، أن التنسيق الإلكتروني، ومن خلال مكتب تنسيق الأزهر للثانوية الأزهرية 2023، سينطلق مع بداية شهر أغسطس، لذلك ينتظر آلاف الطلاب توقعات تنسيق كليات الأزهر المختلفة، ومن بينها توقعات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات».

تنسيق كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»

أما عن تنسيق كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات» للعام الماضي، 2022، فقد قبلت الكلية الطلاب الحاصلين على مجموع 586 درجة في القسم العلمي، أي ما يساوي نسبته 90.15% من المجموع الكلي للطالب.

وعن توقعات تنسيق كلية التمريض للعام الحالي، فمن المتوقع أن تكون مقاربة لنفس النسبة المئوية والدرجة التي كانت للكلية العام الماضي، على أن تزيد بنسبة قليلة، أو تقل بنسبة 1% مثلا، فتكون 91.15%، أو 89.15% على أقصى تقدير.

عنوان كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»

وتعد كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، واحدة من أهم الكليات الطبية التي تقبل عليها كثير من الطالبات بعد الثانوية الأزهرية.

وعن عنوان كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات»، فهي تقع داخل مستشفى الأزهر التخصصي بشارع المخيم الدائم، في الحي السادس بمدينة نصر، شرق القاهرة.

وكانت نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2023، بحسب ما أعلن عنها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بواقع 46% أدبي، و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%.