التحفظ على 20 طن أسمدة مغشوشة خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر حملة تموينية مشددة بمدن ومراكز المحافظة، تمكنت خلالها من التحفظ على 20 طن أسمدة مغشوشة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

حملة تموينية في البحيرة

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

أسفرت الحملات التموينية في مركز الدلنجات عن ضبط أحد الأشخاص بغش وخداع الجمهور، وذلك بخلط الأسمدة الزراعية بمواد أخرى، وجرى التحفظ أيضا على عدد 400 شكارة بإجمالى 20 طن من المنتج النهائي، وكذا الماكينة المستخدمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.