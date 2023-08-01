قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الأسواق تشهد ثباتًا ملحوظًا مستمرًا منذ منتصف شهر يوليو الماضي.

وأضاف «أبو صدام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسواق المصرية غنية بكافة أنواع الخضروات والفاكهة والسبب في ذلك العروة الصيفية، كما تشهد الأسواق أيضًا توازنًا بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة، مقدما نصائح للمواطنين تخص الاهتمام بنظافة الخضروات والفاكهة قبل التناول من خلال الغسيل الجيد بالماء.

أسعار الخضروات اليوم

وبلغ سعر الطماطم اليوم الثلاثاء بين 4 و7.5 جنيه والبطاطس ما بين 7.5 و9.5 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل ما بين 14 و17 جنيها، والفاصوليا ما بين 16 و20 جنيها والباذنجان البلدي ما بين 3 و4 جنيهات، كما يتراوح سعر الخيار البلدي اليوم ما بين 7 إلى 10 جنيهات، وفقا لتصريحات حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف النجيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر العنب الأصفر يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 10 و16 جنيها والأحمر ما بين 10 و18 جنيها، كما يتراوح سعر التفاح المصري ما بين 16 و28 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي ما بين 25 و35 جنيها، فيما يتراوح سعر البلح الرملي ما بين 7 و10 جنيهات، والسيوي ما بين 30 و40 جنيها، وبدأ سعر الشمام من 6 جنيهات والبطيخ تراوح بين 16 و24 جنيها.