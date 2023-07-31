أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الاثنين.. استقرار كبير

استقرت أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الاثنين في سوق العبور بشكل ملحوظ، وفقا لما ذكره محمد صلاح، أحد تجار سوق العبور للجملة، موضحا أن هناك انتظاما في حركة توريد الخضروات والفاكهة من المزارع إلى سوق العبور يوميا.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

وشهدت أسعار الخضروات الیوم الاثنين، استقرار ملحوظا؛ إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر؛ إذ حيث بلغت أسعار الطماطم ما بين 4 و7.5 جنيه، وجاءت أسعار البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

أسعار الخضروات و الفاكهة

وبحسب «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، فإن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور مستقرة، وبلغ سعر كيلو الموز الصعيدي ما بين 6 و10 جنيهات، وسعر الموز المستورد ما بين 20 و40 جنيها للكيلو، وسعر كيلو عنب كرمسن ما بين 15 و25 جنيها، وسعر كيلو الكانتلوب ما بين 6 و14 جنيها، وسعر كيلو موز بيكو ما بين 9 و15 جنيها، وسعر كيلو موز مغربي ما بين 8 و12 جنيها، بينما يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 12 و18 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجل سفر البصل ما بين 14 و17 جنيها، وسعر الجزر بعرشه ما بين 7 جنيه و10 جنيهات، والفاصوليا ما بين 14 و20 جنيها، والباذنجان من 3 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات.