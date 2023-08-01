محافظ أسيوط: إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي بـ300 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والذي يجرى تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه، بطاقة 105 أسرة ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية.

معدلات تنفيذ المستشفى

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء المستشفى، وتابع معدلات التنفيذ في المشروع وتوصيل المرافق للمبنى والتشطيبات الداخلية، فضلاً عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى.

ومن المقرر أن تضم 105 أسرة (60 إقامة و23 رعاية مركزة و22 حضانة) بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما، وأقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلًا عن مدرسة التمريض.

إنشاء مستشفى ساحل سليم على مساحة 6666 مترا

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري انشاؤه على مساحة 6666 مترا بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم، ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كل الأقسام والتخصصات، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية لوفير خدمة صحية متميزة.