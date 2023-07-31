إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ملاكي وربع نقل، على طريق أسيوط الغربي، قرب الطريق الإقليمي، بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، عن إصابة 13 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.