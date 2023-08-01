لطلاب الثانوية العامة.. أسماء 10 جامعات تكنولوجية معتمدة بـ«التعليم العالي»

أعلنت وزارة التعليم العالي قائمة الجامعات التكنولوجيا الحديثة المعتمدة لديها، والتي جرى إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وتضم 10 جامعات تكنولوجية، لتلبية احيتاجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم وإدخال العديد من التخصصات الجديدة، وتضمنت الأسماء الآتي:

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

موعد تنسيق الثانوية العامة

فى ذات السياق أعلنت وزارة التعليم العالي، انتهاء الاستعدادات النهائية، لتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث يبدأ تسجيل تنسيق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل، وتستمر فترة التقديم 5 أيام، وتستعد معامل تنسيق القبول بالجامعات لاستقبال جميع طلاب الثانوية العامة، مع إتاحة التقديم الاليكتروني تيسيرا على الطلاب.