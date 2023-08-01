توقعات كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات وفق تنسيق العام الماضي

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023، إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات خلال الأيام المقبلة، بينما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني، وأماكن استقبال طلبات التظلمات.

ولحين بدء المرحلة الأولى من التنسيق، يلجأ كثير من الطلاب وأولياء الأمور لحساب المجموع ومقارنته بمراحل تنسيق العام الماضي، لمعرفة الكليات المتوقع القبول فيها في تنسيق العام الجاري 2023، سوء بالنسبة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، أو الشعبة الأدبية.

وترصد السطور التالية، التوقعات الخاصة بكليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات، نظرا لأهميتها بالنسبة لطلاب الثانوية العامة من شعبة علمي رياضة، ونظرا لأهمية هذه الكليات في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

توقعات كليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات

وفقا لتنسيق وزارة التعليم العالي في العام الدراسي الماضي 2022-2023، فإنّ توقعات التنسيق بكليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات جاءت كما يلي.

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي 346 درجة.

- كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية 343 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات عين شمس 343 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات المنصورة 342 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات دمياط 342 درجة.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أمس في مؤتمر صحفي لكشف مؤشرات تنسيق الثانوية العامة، أنّ الخميس المقبل أول أيام تلقي طلبات التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2023، على أن يستمر التقديم لمدة 15 يوما.