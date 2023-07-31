هل ينخفض تنسيق هذا العام مقارنة بالسابق؟.. متحدث التعليم العالي يجيب

أجاب الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على سؤال «هل تنخفض الحدود الدنيا لكليات القمة مع تراجع شرائح المجاميع الكبيرة؟»

وقال خلال برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «التنسيق لا يعتمد على الشرائح الخاصمة بالمجاميع فقط، لكن بالإقبال من الطلاب، كلما زاد الإقبال على قطاع معين، يرفع الحد الأدنى للتنسيق، ومسألة القطع بحد أدنى للمجموع مسألة سابقة لوقتها».

ارتفاع شرائح مجاميع الــ50% و60%

وحول ارتفاع شرائح الطلاب الخاصة بمجاميع 50: 60% بنسبة 25% من الطلاب، ومدى جاهزية المعاهد للاستيعاب، قال: «خلال العشر سنوات الماضية، دولة ضخت استثمارات ضخمة في مجال التعليم، لدينا جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية كافية لاستيعاب كل الطلاب».

جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية كافية لاستيعات كل الطلاب

واستطرد عادل عبد الغفار قائلا: «للجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، تحدد احتياجات الدولة في كل القطاعات، ولدينا جامعات ومعاهد على مستوى الجمهورية، كافية لاستيعات كل الطلاب».

وتاعب: «بحذر الطلاب من إعلانات الكيانات الوهمية، والدخول على الموقع الرسمي للوزارة، للتأكد من أن الكيان معتمد خاصة مع موسم انتشارات تلك الإعلانات».