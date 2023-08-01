مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية.. وأسماء المناطق المتأثرة بالفصل

بدأت شركة كهرباء الإسكندرية في تطبيق جدول مواعيد انقطاع الكهرباء، وفقا للخطة الموضوعة للمناطق المتأثرة، لذا تقدم «الوطن» مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية بدءا من اليوم وحتى نهاية أغسطس بحسب إعلان مجلس الوزراء، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تطبق على المحافظات وعلى رأسها عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

يمكن للمواطن الإطلاع على جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية الجديد في أغسطس 2023 من هنا.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

وتستغرق مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية لمدة ساعة و20 دقيقة، ومواعيد أخرى تصل إلى ساعتين و40 دقيقة، بحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية

وكشف جدول مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية أن موعد انقطاع الكهرباء غير ثابت مع رأس الساعة كما قيل سابقا، بل وقع تغيير في المواعيد حسب النحو التالي:

- 12:10 إلى 13:30

- 12:30 إلى 14:50

- 14:50 إلى 16:10

- 16:10 إلى 17:30

- 17:30 إلى 18:50

- 18:50 إلى 20:10

- 20:10 إلى 21:30

- 21:30 إلى 23:50

- 23:50 إلى 01:10