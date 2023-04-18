«كهرباء الإسكندرية»: برامج صيانة وقائية لمواجهة الأعطال خلال إجازة عيد الفطر

قال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أنهت استعداداتها لاستقبال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن شبكة الشركة موزعة على 22 فرعا فنيا، وكل فرع مجهز بفرق إصلاح أعطال على مدار الورادي الثلاث، وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح، ودوائر التليفون المغلقة لسرعة التحرك، وإصلاح الأعطال، بالإضافة إلى فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل، والمتواجدة على مدار 24 ساعة، لسرعة التحرك بالديازل، وتركيبها في حالة أي طارئ، بواقع 30 ديزل بقدرات مختلفة.

وأشار الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشركة تستدعي جميع الراحات، والحد من العطلات، لزيادة عدد فرق الورادي، إعادة التيار للجهد المنخفض بفرق إضافية، وكذلك زيادة عدد ورادي إصلاح أعطال الجهد المتوسط والطوارئ والصيانة، مؤكدا التنسيق مع كل الجهات المسؤولة لمراجعة جميع الاستعدادات اللازمة، كما يتم تحديد مندوبين دائمين لغرفة عمليات المحافظة، وسرعة التدخل في حالة الأزمات ‏والأحداث المهمة.

التوسع في مد الشبكة الكهربية

قال «الفقي»، إنه جرى مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال عدد 3 مراكز تحكم؛ ويتم متابعة الجهود بصفة مستمرة، وسرعة الفصل والتوصيل لأي عطل وزيادة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث يتم إحلال الشبكة المتهالكة، والتوسع في مد الشبكة الكهربية، لمواجهة الطلب على الطاقة، إذ جرى تنفيذ 149 كم كابلات جهد متوسط، 45 كم كابلات جهد منخفض، و171 كم كابلات هوائية جهد منخفض، و92 محولا بقدرات مختلفة، وموزع في الفترة من أول يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023.

برامج صيانة وقائية حفاظا على مكونات الشبكة الكهربية

وأوضح أنه جرى إتمام تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للعام المالي 2022/2023، حفاظا على مكونات الشبكة الكهربية، حيث تم صيانة موصلات بطول 811 كم، و152 موزعا، و4980 حجرة وكشك محولات، و16517 علبة توزيع جهد منخفض، وشبكة هوائية جهد منخفض بطول 1327 كم، استعدادا وضمانا لعدم حدوث أى أعطال خلال عيد الفطر المبارك.

تنفيذ الصيانات الجسيمة وتغيير الأسقف لحجرات المحولات

وأكد تنفيذ خطة عاجلة للأعمال المدنية، لتلافي أي ملاحظات بالحجرات، كما تم الانتهاء من كل أعمال الهدم والبناء للحجرات القديمة والمتهالكة، وتنفيذ الصيانات الجسيمة، وتغيير الأسقف لحجرات المحولات بعدد 450 حجرة، وجرى تحديد غرفة عمليات «دائمة» بالديوان العام بالشركة على مدار 24 ساعة، مخصص لها التليفونات أرقام «4960703- 3923905»، بالإضافة إلى وجود مركز تلقي البلاغات «Call Center» على الرقم الموحد 121، لجميع الفروع الفنية، لسهولة التنسيق والتعاون ولسرعة إصلاح اعطال الكهرباء.