794 مليون جنيه تكلفة مشروعات رفع كفاءة الشبكة بـ«كهرباء الإسكندرية»

أعلن المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تحسين جودة التغذية الكهربائية برفع كفاءة الشبكة، وتحسين الجهود، وخفض زمن الانقطاعات، مؤكدًا سعي الشركة لتوزيع الكهرباء؛ لتقديم أفضل خدمة للمشتركين طبقًا لأعلى معايير الجودة.

وأكد الفقي، أنّ الموازنة التخطيطية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، للعام المالي الجديد 2023 - 2024، تستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع في الشبكة القائمة، وإحلال وتجديد الشبكة الحالية، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 794 مليون جنيه.

استكمال خطة إحلال وتجديد العدادات المتقادمة

وقال الفقي، إنّه تم التوسع في تركيب العدادات الذكية التي يمكن التحكم بها عن بُعد، حيث تمّ تركيب نحو 22 ألفا و520 عدادا ذكيا، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بمنطقة غرب الإسكندرية بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»؛ لتطوير مركز تحكم غرب، ومركز التحكم الإشرافي.

زيادة نسبة التحصيل النقدي إلى 97.4%

وشدد الفقي على الاستمرار في تحسين نسبة الفقد، إذ إنّ من المستهدف الوصول بنسبة الفقد إلى 13.4% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ15.45% في 2021/2022 إضافة إلى زيادة نسبة التحصيل النقدي إلى 97.4% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بنسبة 88.2% للعام المالي الفعلي 2021/2022.