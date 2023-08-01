«القاهرة الإخبارية»: الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة مع تراجع الين

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، وسط اهتمام المستثمرين بضعف الين، وتصدرت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الرقائق ذي الثقل، وكذلك سهم تويوتا التي أعلنت أنها ضاعفت أرباحها الفصلية.

وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.92% إلى 33476.58، بينما ارتفع مؤشر توبكس بشكل عام بنسبة 0.64% إلى 2337.36، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

الين ينخفض لأدنى مستوى في 3 أسابيع

وانخفض الين لأدنى مستوى في 3 أسابيع مجددًا، بينما يدرس المستثمرون أحدث خطوات بنك اليابان المركزي، لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد التي يتبناها.

وارتفع سهم تويوتا موتور 2.49%، متصدرًا الرابحين على المؤشر توبكس بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات نمو أرباحها التشغيلية إلى المثلين تقريبًا في الربع الأول، وصعد سهم سوني 1.24%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.82%، مقدمًا أكبر دعم للمؤشر نيكي، وقفز سهم أدفانتست 4.02%.

كما ارتفعت جميع المؤشرات الفرعية المدرجة ببورصة طوكيو، البالغ عددها 33 مؤشرًا إلا 4 مؤشرات فقط.

مؤشر القطاع المصرفي يقطع موجة المكاسب

وقطع مؤشر القطاع المصرفي موجة مكاسب استمرت 3 جلسات، ليهبط 1.23%، ويسجل أسوأ أداء من بين المؤشرات الفرعية.

وارتفع مؤشر شركات المرافق 3.29%، ليسجل أفضل أداء من بين المؤشرات.