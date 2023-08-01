إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في كفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمين بمدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، بتسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، لتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

إخطار بوصول 5 أشخاص إلى المستشفى

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا يفيد وصول 5 أشخاص من مدينة مطوبس، إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية، مصابين بتسمم غذائي، إثر تناول وجبة أسماك غير سليمة.

وتبين أنّ المصابين هم: «ز.م.ا»، 81 سنة، ربة منزل، و«ن.م.د»، 50 سنة، عامل، و«أ.م.د»، 55 سنة، ربة منزل، و«أ.ف.س»، 16 سنة، طالب، و«آ.م.ا»، عامين، وجميعهم مقيمين بمدينة مطوبس.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر رجال الشرطة عن الواقعة، المحضر رقم 5328 لسنة 2023، إداري مركز شرطة مطوبس.