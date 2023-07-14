تناولوا عنب.. إصابة أم وأبنائها الأربعة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيبت أم و4 من أطفالها، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم فاكهة العنب داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بإصابة أسرة مكونة من 5 أفراد باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بإصابة أم و4 من أطفالها نتيجة ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم فاكهة «العنب» داخل منزلهم بقرية ابشنا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم: الأم « سحر.ر.ع» 32 سنة، وأطفالها الأربعة وهم « مصطفى.ش.س» 9 سنوات، و«عبد الرحمن» 5 سنوات، و«ريتاج» 3 سنوات، و«إيمان» 7 سنوات، وجميعهم مصابون بارتفاع في درجات الحرارة وقيء، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.