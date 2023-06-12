إصابة 8 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف.. بينهم 6 أطفال

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 6 أطفال، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الاثنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث.

8 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي

وتلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى سمسطا المركزي 8 حالات من قرية «مزورة» مصابون اشتباه تسمم غذائي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية للوقوف على اسباب الحادث وملابساته.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين هم جودي محمد غريب، 3 سنوات، وجنات محمد غريب محمد، 10سنوات، وياسمين محمد رجب عبد العظيم، 10 سنوات، و أميرة محمد رجب عبد العظيم، 9 سنوات، و ملك خطيب رجب عبد العظيم، 8 سنوات، و بطة عيسى محمد محمد 35 سنة، و جيهان رمضان محمد حسن 25 سنة، ومحمود محمد رجب عبد العظيم، 13 سنة وجميعهم يقيمون بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف.

ويُجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، واتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.